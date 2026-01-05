Арменците отбелязват днес Бъдни вечер, а утре - Коледа и Богоявление

Арменската апостолическа църква „Света Богородица" в София ще отбележи днес, 5 януари, Бъдни вечер (Джъракалуйц) , а утре - Коледа–Богоявление (Дзънунт), с тържествени богослужения.

Църковната служба за Бъдни вечер ще се състои от 17:00 ч., а празничната света литургия за Коледа и Богоявление ще бъде отслужена на 6 януари от 10:30 ч. Богослуженията ще води отец Храч Мурадян, архиерейски наместник-викарий на Арменската епархия в България, предава БТА.

В навечерието на Рождество Христово – на 5 януари, след края на службата ще бъде извършен ритуал по освещаване на нарове, които ще бъдат раздадени на присъстващите, каквато е традицията на Арменската апостолическа църква, се казва в съобщението. В арменската духовна и културна традиция този плод е символ на живота, благоденствието и надеждата, припомнят от Арменската църква.

На 6 януари, когато Арменската църква празнува едновременно Рождество Христово и Богоявление, след светата литургия ще бъде извършен и ритуал по освещаване на водата (Велик водосвет – Чурорхнек).

По време на празничната служба ще бъде обявен и т.нар. Кръстник на църквата – Хачкавор, който поема духовна, морална и символична отговорност към храма и общността през цялата календарна година, се казва още в съобщението.

Арменската църква „Света Богородица" е единственият арменски храм в София - духовен център за арменската общност, както и място за съхраняване на църковните и културните традиции, се отбелязва в разпространената информация.