19 млн. туристи са посетили Египет през 2025 г.

Летището в София вече работи нормално

Летище "Васил Левски" - София вече работи нормално и полетите се изпълняват по разписание. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на летището.

Вчера общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" - София към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени. Първият пренасочен полет е бил на авиокомпания "Флай Дубай" (от Дубай), който е кацнал в Белград.

Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив.

Отменените излитащи полети от София са били за Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.

