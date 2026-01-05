ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки фермери блокираха движението за камиони през Кулата - Промахон, утре затваряне няма да има (обновена)

Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при ГКПП "Кулата" - Промахон поради протест на гръцки граждани, съобщиха от АПИ. Шофьорите изчакват на място. 

По предварителна информация трафикът за камиони ще бъде възстановен в 20 часа. Във вторник протестиращите решиха, заради християнския празник Богоявление, преходът да бъде отворен за всички превозни средства.
Същевременно се очаква в сряда да се проведе общо събрание, на което да се оценят предложенията на правителството. Засега обаче остава готовността в четвъртък и петък граничният пункт Промахона да бъде затворен за 48 часа само за камиони.

Другият граничен пункт Илинден-Ексохи в момента също е затворен за товарни камиони и ще бъде пуснато движението вероятно около 19:00 часа. Във вторник, на Богоявление, няма да има блокада. Тогава фермерите ще преместят част от тракторите си в съседното гранично село Ексохи, за да участват в церемонията по хвърляне на кръста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

