Катастрофа затвори пътя Цар Калоян - Русе (Обновена)

Полиция СНИМКА: 24 часа

Главният път след Цар Калоян в посока Русе временно е затворен за движение след пътен инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за катастрофата в района на рибарниците край Цар Калоян е получен около 13:10 часа. Лек автомобил "Форд", управляван от 57-годишен мъж от Провадия и пътуващ към Разград, навлиза в насрещното платно и се сблъсква с бус "Ивеко" с платформа, шофиран от 59-годишен водач от провадийското село Тутраканци. Шофьорът на лекия автомобил е прегледан от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Разград, но е отказал да бъде транспортиран в болница. Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни, посочи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева, цитирана от БТА.

Тя добави, че в момента се извършва оглед на мястото на произшествието, а движението се осъществява в локалното платно и се регулира от екипи на "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                

Полиция СНИМКА: 24 часа

