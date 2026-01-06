ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чебуреки с тортила питки

1324

КОЙ ГОТВИ 

“Тортила питките , както и лавашът, са много удобни за бърза закуска - стават за всякакви запечени сандвичи.  Вместо с кайма плънката може да бъде с шунка и кашкавал”, ни пише Пепа Стоева. 

ПРОДУКТИ 

тортила питки

400 г кайма 

200 г кашкавал 

малка глава лук 

1/2 ч.л. кимион  или чубрица

1/4 ч.л. черен пипер 

1/4 ч.л. сол

яйце 

2 с.л. олио 

мазнина за пържене/олио  - около 2 см в съда 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме каймата с двете лъжици олио, докато стане на трохи. Отместваме съда от котлона и оставяме да се охлади 3-4 мин. 

Прибавяме настъргания кашкавал и лук, подправките, яйцето и разбъркваме добре.  Потапяме всяка питка в широк съд с вода, колкото да се намокри добре.  Слагаме я върху дъска и в едната половина разпределяме четвърт от плънката.

Прегъваме празната част върху плънката и запечатваме по краищата с вилица.  Когато питките са готови, в тиган загряваме мазнината за пърженето им. 

Пържим по около минута от двете страни. Слагаме ги върху кухненска хартия. 

