Чебуреки с тортила питки

КОЙ ГОТВИ

“Тортила питките , както и лавашът, са много удобни за бърза закуска - стават за всякакви запечени сандвичи. Вместо с кайма плънката може да бъде с шунка и кашкавал”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

4 тортила питки

400 г кайма

200 г кашкавал

малка глава лук

1/2 ч.л. кимион или чубрица

1/4 ч.л. черен пипер

1/4 ч.л. сол

1 яйце

2 с.л. олио

мазнина за пържене/олио - около 2 см в съда

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме каймата с двете лъжици олио, докато стане на трохи. Отместваме съда от котлона и оставяме да се охлади 3-4 мин.

Прибавяме настъргания кашкавал и лук, подправките, яйцето и разбъркваме добре. Потапяме всяка питка в широк съд с вода, колкото да се намокри добре. Слагаме я върху дъска и в едната половина разпределяме четвърт от плънката.

Прегъваме празната част върху плънката и запечатваме по краищата с вилица. Когато питките са готови, в тиган загряваме мазнината за пърженето им.

Пържим по около минута от двете страни. Слагаме ги върху кухненска хартия.