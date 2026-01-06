Чебуреки с тортила питки

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Тортила питките , както и лавашът, са много удобни за бърза закуска - стават за всякакви запечени сандвичи. Вместо с кайма плънката може да бъде с шунка и кашкавал”, ни пише Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
4 тортила питки
400 г кайма
200 г кашкавал
малка глава лук
1/2 ч.л. кимион или чубрица
1/4 ч.л. черен пипер
1/4 ч.л. сол
1 яйце
2 с.л. олио
мазнина за пържене/олио - около 2 см в съда
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Задушаваме каймата с двете лъжици олио, докато стане на трохи. Отместваме съда от котлона и оставяме да се охлади 3-4 мин.
Прибавяме настъргания кашкавал и лук, подправките, яйцето и разбъркваме добре. Потапяме всяка питка в широк съд с вода, колкото да се намокри добре. Слагаме я върху дъска и в едната половина разпределяме четвърт от плънката.
Прегъваме празната част върху плънката и запечатваме по краищата с вилица. Когато питките са готови, в тиган загряваме мазнината за пърженето им.
Пържим по около минута от двете страни. Слагаме ги върху кухненска хартия.