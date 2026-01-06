ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и ветровито време ни очаква на 6 януари, ще има и превалявания от дъжд

Очаква ни облачно време Снимка: Pixabay

Днес облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област, ще има превалявания от дъжд. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – между 14° и 19°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще духа слаб северозападен вятър и видимостта временно ще се подобри. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, и максималните ще са между 2° и 7°. В София максималната температура ще бъде около 15°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

