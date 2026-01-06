Богоявление е! Йордановден. Вижте кои празнуват днес

На 6 януари Православната църква чества Богоявление, Йордановден. Според православния календар празникът ознаменува кръщаването на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. В момента на ритуала небето „се отваря" и Светия дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".

Празникът има различни имена в различните области на страната - Кръстовден, Водици или Водокръщи. Той е наречен така, защото на този ден всеки, който иска да е здрав през годината се окъпва или поне се измива на реката. С него се слага край на така наречените „Мръсни дни".

На този ден навсякъде, където има водоем, се извършва ритуалното хвърляне на кръста от местната църква, а мъжете се надпреварват да го извадят. След изваждането на кръста се служи тържествена литургия, наречена Велик водосвет. На нея се обновява светената вода в храмовете. От нея всеки носи вкъщи. Тя пази от болести и пречиства душата. Пази се през цялата година за тежки моменти в семейството, ако някой легне болен. От ритуалните измивания и пръскания с вода на Богоявление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мокренето на всички именници, независимо от годишното време.

Според вярванията, на Йордановден се месят три ритуални хляба, при чието замесване се ползва остатъка от старата светена вода. Единият е за дома, вторият е за гостите, а третият се оставя пред вратите на къщата заедно с бакър вино за минувачите.

Имен ден днес празнуват Дана, Божан, Йордан, Йорданка, Данчо, Богдан, Богдана, Божанa