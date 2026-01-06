Георги Рачев: Тази година леденото хоро ще е без лед, топло е

Тази година т.нар ледено хоро за Йорданов ден ще е без лед в реките, защото времето е топло. Обикновено водата е към 1 градус. Тази година навън ще е доста по-топло, затова според него няма да има никакъв лед във водата.

В неделя времето у нас е било рекордно топло - 16 градуса в София, а във Варна - 20. Това ще продължи до сряда, но в четвъртък ще се образуват нови два циклона над Средиземноморието, които ще променят времето. Идват валежи, основно от дъжд. Сняг може да очакват в Румъния. Голям студ няма никъде освен в Северна Европа - Берлин, Варшава, Киев и нагоре.

Днес и утре температурите ще са от 5 до 13 градуса, като дъждовете започват от сряда. Застудява в четвъртък с температури от -5 до 6 градуса. В петък ще е от -6 до 3 градуса, но без дъжд. Дори и да падне сняг в София, ще е съвсем малко. Това прогнозира пред bTV проф. Георги Рачев.

В Банско се очаква да вали дъжд до четвъртък включително, в петък и събота - почивка, а в неделя се чака сняг. Подобно е и на Боровец - чака се дъжд цяла седмица.

В Стара Загора ще е топло - до петък ще вали, в сряда може да има буря. Във Варна температурите ще са високи до четвъртък - до 14 градуса. Днес - от 12 до 17 градуса. Във Велико Търново днес ще е 7-11 градуса, в сряда - от 5 до 12 градуса, в четвъртък - от -3 до 6. Във Видин температурите ще са малко над нулата.