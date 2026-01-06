В Шабла, Каварна, Балчик и Албена днес вадят светия кръст от морето

Днес, на Богоявление, ще бъде спазена традицията на ритуала по изваждане на светия кръст в три населени места на територията на община Шабла, съобщават от общината. Празничните водосвети ще започнат след приключване на църковните служби в храм „Св. Харалампий" в град Шабла – начало на службата 8:30 ч. и храм „Св. Архангел Михаил" в село Дуранкулак – начало на службата 10 ч.

В 10:30 ч. в къмпинг „Добруджа" в град Шабла отец Павел Максимов от храм „Св. Харалампий" ще отслужи водосвет.В 11 ч. в къмпинг „Космос" в село Дуранкулак е предвиден водосвет, отслужен от отец Атанасий от храм „Св. Архангел Михаил"

В 11:30 ч. в село Крапец водосвет ще отслужи отец Павел Максимов.

В Каварна ще се отслужи празнична света литургия и ще се извърши ритуал по хвърляне и спасяване на Светия кръст. Църковното настоятелство при храм „Св. Успение Богородично" отправя покана към всички жители и гости на община Каварна на празнична литургия за Йордановден на 6 януари (вторник) от 08:00 ч., която ще бъде отслужена от енорийския свещеник Василий. Церемонията по хвърляне на Светия кръст на Йордановден ще се проведе от 11:30 часа на малкия плаж, непосредствено пред новоизградената крайбрежна алея в Морската зона.

И в двете общини е осигурен транспорт за ритуалите. В Балчик по традиция литийно шествие предшества хвърлянето на кръста в морето пред културно-информационния център „Мелницата" в 11, 45 часа. В Албена и тази година хвърлят Богоявленския кръст на брега при кея срещу хотел „Арабела". Ритуалът ще се извърши от 12.30ч. Повече от 15 години десетки мъже се потапят в студените води на Черно море, за да извадят Христовия кръст и да се помолят за една по-добра, здрава , успешна и мирна година. Водосветът ще извърши архемандрит Филип /Борислав/ Иванов Кирилов. Албена като домакин на събитието ще осигури екип от спасители, медицински лица, полиция, а за поръчалите топла напитка и греяно вино. Специално за посетителите и гостите на комплекса, ръководството на Албена предлага двучасов безплатен престой за церемонията. Празникът на традиционното хвърляне на Светия Кръст в морето ще бъде стоплен с греяно вино, произведено в Албена.