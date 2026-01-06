Топло в планините, снегът се топи, но е ветровито

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В планините времето е сравнително топло, а снегът се топи, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), съобщи БТА.

Температурите варират от минус 2 до 8 градуса. Времето е облачно, ветровито, във високите части има мъгла и се очаква да остане такова и в сряда. Снежната покривка се топи. В курортите съоръженията работят, но не всички писти са отворени.

Туристите трябва да се съобразяват със силния вятър, който е проблем дори в горския пояс, допълниха от ПСС.

В планините ще преобладава облачно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.