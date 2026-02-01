Миниатюрно дамско бижу в Монмартър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Апартаментът е под покрива на историческа сграда и е със спираща дъха гледка към парижкото небе

Всърцето на най-обичания европейски град, съвсем близо до извисяващата се над хълма Монмартър базилика “Сакре Кьор”, се намира апартамент с площ от едва 35 квадратни метра. Любопитното е, че проектът за неговия интериор е на дизайнерката Мелоди Виолет, която е известна с това, че предпочита предимно жилища с голяма площ.

Апартаментът се намира в подпокривното пространство на историческа сграда и освен с романтичното си място в квартала на художниците грабва създателката на дизайнерското студио Imagine и със спираща дъха гледка към парижкото небе. Тя решава да се заеме с преобразяването на подпокривното жилище,

привлечена от предизвикателството да увеличи максимално пространството и светлината, без да разрушава ретроатмосферата.

Интериорът е белязан със силно женствено излъчване – мекота и изискана естетика, които се усещат както в подбора на цветовата палитра, така и в реставрираното винтидж обзавеждане.

Мебелите включват скулптуриран кремав диван, кръгли масички за кафе от масив и поръчкови пуфове, предлагащи едновременно оригиналност и комфорт. На част от стените е положена орехова ламперия. Тапетът изобразява женски фигури и пейзажи от Италия и е поставен като фон на библиотеката, проектирана от стъкло специално за интериорния проект. В дневната е добавена и действаща камина.

Кухнята е в изчистен и функционален стил, със светли дървени повърхности. Старият дървен паркет тук е допълнен с малки мраморни кабошон павета в бежови и ръждиви цветове, деликатно оградени от млечнобял мрамор. Плотът и гърбът на работния плот са изработени от технически камък в искрящ цвят, а единствените модерни елементи са месинговият кран на мивката и откритите рафтове. СНИМКИ: JULIEN PEPY

В зоната за хранене е добавено широкоформатно огледало със златни детайли, открито на местен битпазар. Травертиновата маса е допълнена с изработена по поръчка пейка с дамаска в контрастни цветове.

На оформеното второ ниво в апартамента с високи тавани е разположена спалнята. СНИМКИ: JULIEN PEPY

Тук са запазени оригиналните греди,

а внимателно подбраното осветление създава спокойна и релаксираща атмосфера. Всяко кътче е оптимизирано за съхранение, без визуално да претрупва пространството.

Банята на апартамент “Монмартър” излъчва мекота и елегантност. Стенните плочки в нюанси на розова пудра създават деликатна атмосфера. Гладката им текстура е подчертана от контраста на шестоъгълните форми в земен оттенък “Сиена”, добавяйки дълбочина към помещението. Месинговите покрития и дизайнът на шкафа за умивалник допълват спокойствието на пространството. СНИМКИ: JULIEN PEPY

