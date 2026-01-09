Фонд „Земеделие" сменя телефонните си номера от 12 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) информира, че считано от 12 януари 2026 г., въвежда в експлоатация нова телекомуникационна централа с нов номерационен план, който изцяло заменя досегашния. Промяната на телефонните номера засяга Централно управление на ДФ „Земеделие", Областна дирекция София-град и Областна дирекция София-област. За останалите областни дирекции на ДФЗ в страната, телефонните номера остават непроменени, посочват от Фонда.

Основната телефонна линия за контакт с ДФ „Земеделие" е 02/ 420 1 100.

Телефонната линия за подаване на сигнали за нередности 0700-106-16 остава действаща и без промяна.

Подмяната на централата и телефонните линии е част от цялостния процес по модернизация на комуникационната инфраструктура на ДФ „Земеделие". Новата система осигурява по-висока надеждност, по-голям капацитет, по-добра свързаност между звената и значително по-ефективно обслужване на кандидатите за подпомагане, гражданите и партньорите на организацията.

Предстои въвеждането и на допълнителни функционалности, които позволяват по-бързо маршрутизиране на обажданията и оптимизиране на работните процеси.

Актуалните телефонни номера за контакт са публикувани в секция „Контакти" на официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие" както за Централно управление, така и за Областните дирекции.

В края на декември Държавен фонд „Земеделие" информира кандидатите за подпомагане, че в периода от 1 до 12 януари 2026 г. включително, информационните системи СЕУ и ИСАК ще бъдат недостъпни поради планирано обновяване и преконфигуриране. Мерките се предприемат във връзка с изпълнение на поети ангажименти на национално ниво. Те са свързани с усъвършенстване на информационните системи, както и с повишаване сигурността на данните, които се обработват в тях.