Катастрофа на пътя София - Пазарджик край Мирово, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-8 София – Пазарджик в района на Мирово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция" .