Ограничено е движението за тирове през прохода "Превала"

СНИМКА: АПИ

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проход "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Днес в страната времето е лошо, с валежи от дъжд и сняг, които затрудняват движението по пътищата в някои части.

Сняг вали по проходите Превала, Пампорово и Рожен, казаха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. На терен са 40 машини, които обработват и опесъчават пътните платна.

На прохода Рожен има закъсал тир. В момента се извършват действия по издърпването му, за да се освободи пътното платно.

Сигнал за паднали камъни е бил получен по обяд за пътя Смолян – Девин, в района на село Широка лъка, които вече са почистени.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: АПИ

