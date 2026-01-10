ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22064948 www.24chasa.bg

Преобърнал се ТИР затвори магистрала "Марица" при 33 км в посока Пловдив

2476
Преобърналия се ТИР Снимка: Фейсбук/ Гласувам за България

Ограничено е движението при км 33 на АМ "Марица" в посока Пловдив поради ПТП. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Става въпрос за преобърнал се ТИР с полска регистрация, пише Нова.

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив.

Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Димитровград" – път I-8 Хасково – Пловдив. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", допълват от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Преобърналия се ТИР Снимка: Фейсбук/ Гласувам за България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново