ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22065087 www.24chasa.bg

Възстановено е движението при км 33 на магистрала "Марица" в посока Пловдив

2452
Път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението при км 33 на АМ "Марица" в посока Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението в района беше затруднено заради катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново