Възстановено е движението при км 33 на магистрала "Марица" в посока Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 33 на АМ "Марица" в посока Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението в района беше затруднено заради катастрофа.