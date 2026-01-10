ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: 227 снегорина са на терен, пътищата са почистени и проходими

Снегорин СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала" и „Троянски".

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

