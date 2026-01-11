Сняг и леден северозападен вятър сковават страната, от сряда започва затопляне

През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва, но ще остане значителна. На места в източната половина от страната все още ще има валежи от сняг, но до сутринта валежите навсякъде ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен, в Дунавската равнина, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще продължи да се повишава и ще се доближи до средното.

Утре облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.

И във вторник ще остане студено, минималните температури ще са още по-ниски, дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад. В сряда ще започне бързо и чувствително затопляне. Облачността ще намалее до изясняване. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, съобщава БТА.