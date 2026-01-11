ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временно движението по пътя София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел" е двупосочно в една лента

Временно движението по път II-82 София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел" се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса, съобкават от АПИ Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

