Временно движението по пътя София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел" е двупосочно в една лента

Временно движението по път II-82 София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел" се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса, съобкават от АПИ Трафикът се регулира от "Пътна полиция".