Пуснаха за движение едно от платната по пътя Смолян - Девин

Отворено е едното платно за движение по главния път Смолян–Девин при входа на Широка лъка от село Стойките. Огромно свлачище затвори и двете му платна около 21 ч. вчера и напълно блокира движението от Смолян към три общини – Доспат, Борино и Девин.

Преминаването в момента край проблемния участък на входа на Широка лъка става с регулиране от Пътна полиция и пропускане на автомобили, когато не работи техника на пътното платно.

Тежка техника е разчиствала падналата маса от големи скали, дървета и пръст от рано сутринта днес. В момента с машини се разбиват огромните камъни и се изнасят с фадроми от пътното платно. До пълното отваряне на трасето край Широка лъка се препоръчва на пътуващите да ползват обходния маршрут Девин–Кричим–Пловдив–Асеновград–Смолян.