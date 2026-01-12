Жълт код за ниски температури в 18 области, в Рила и Пирин се усеща като -47 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жълт код за ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 18 области на страната за днес - 12 януари, понеделник

Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Следват две поредни много студени утрини, а в планините ниските температури в комбинация с вятъра ще създават условия за бързо измръзване, посочиха от националния институт в своята фейсбук страница. От НИМХ добавят, че във високите части на Рила и Пирин температурите на усещане ще бъдат между минус 35 и минус 47 градуса.

За останалите области на страната - Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, кодът е зелен и не се прогнозират опасни метеорологични явления.