Вижте къде в София няма да има вода на 13 януари

Вода СНИМКА: Pixabay

На 13 януари (вторник) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Дружба 1, бул. „Христофор Колумб" на кръстовището с ул. „Искърско шосе" се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ж.к. Дружба 1 – бул. „Христофор Колумб" от ул. „5041" до бул. „Асен Йорданов", ул. „5039" от ул. „5037" до бул. „Христофор Колумб", ул. „5037" от ул. „5036" до бул. „Асен Йорданов", ул. „Проф. Иван Апостолов", бул. „Асен Йорданов" от бул. „Христофор Колумб" до бул. „Проф. Цветан Лазаров".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Дружба 1, бул. „Христофор Колумб" и ул. „5036" до бензиностанция „Шел".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода". 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

