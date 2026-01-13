ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръ...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22078535 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: Очаква ни облачно време и сравнително топло за сезона

34108
Проф. Георги Рачев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Очаква ни облачно време и сравнително топло за сезона. Това каза метеорологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Днес следобед от 14 часа Източна България ще бъде обхваната от облачна система, която ще донесе малко дъжд и малко сняг, обясни още той.

По думите му  времето в планините  не е много подходящо за туризъм, защото е облачно, мъгливо и студено. 

"Времето няма да бъде повече като вчера с този студен вятър. Ще дойдат валежи главно в Източната половина. Вече стана традиция - през седмицата е криво-ляво добро, а през събота и неделя се разваля", каза още проф. Рачев.

В столицата имаме затопляне до петък, после събота и неделя ще стане по-студено. Около 24-25 януари ни очаква следващия циклон, но все още не е напълно сигурно дали ще се случи.

Проф. Георги Рачев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново