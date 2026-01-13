Проф. Георги Рачев: Очаква ни облачно време и сравнително топло за сезона

Очаква ни облачно време и сравнително топло за сезона. Това каза метеорологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Днес следобед от 14 часа Източна България ще бъде обхваната от облачна система, която ще донесе малко дъжд и малко сняг, обясни още той.

По думите му времето в планините не е много подходящо за туризъм, защото е облачно, мъгливо и студено.

"Времето няма да бъде повече като вчера с този студен вятър. Ще дойдат валежи главно в Източната половина. Вече стана традиция - през седмицата е криво-ляво добро, а през събота и неделя се разваля", каза още проф. Рачев.

В столицата имаме затопляне до петък, после събота и неделя ще стане по-студено. Около 24-25 януари ни очаква следващия циклон, но все още не е напълно сигурно дали ще се случи.