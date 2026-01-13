Пълна и безсрочна блокада на ГКПП "Промахон" за камиони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията на българо-гръцката граница става критична, след решението снощи на фермерите от блока „Промахон" за пълна и безсрочна блокада на тежкотоварния трафик. От днес, 13 януари, в 12:00 ч., граничният пункт се затваря за камиони за неопределено време и в двете посоки.

За първи път от началото на декември се планира периодично блокиране на границата за частни автомобили и автобуси в определени часове на деня, което ще парализира основната връзка с България.

Фермерите обявиха, че ще оценяват ситуацията в движение. Тази позиция на практика прекъсва дипломатическия път и подготвя страната за сериозен транспортен хаос.

В присъствието на над 1000 фермери, участващи в блокадата в Никея, е гласувано пълно отхвърляне на правителствените условия за среща в двореца „Максимос".

Въпреки острия тон, фермерите оставят „отворена врата" до тази сутринта. Те заявяват, че ще отидат в двореца „Максимос" само при условие, че правителството приеме техния формат: единна комисия от 25 фермери, подсилена с 10 представители на животновъди, рибари и пчелари.

Ако властите не приемат този състав, фермерите преминават към предварително обявения план за безсрочна блокада на ГКПП „Промахон" от 12:00 ч. и организиране на поход с трактори към площад „Синтагма" в Атина.