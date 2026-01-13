Времето в България остава студено, пътищата са проходими при зимни условия

И днес времето в страната остава студено, минималните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Минусовите температури, от минус 5 до минус 15 градуса на места, създадоха предпоставки за заледявания и затруднения в движението на превозни средства.

Поради лоши метеорологични условия на сръбска територия е преустановено пропускането на товарни автомобили през пункта, съпределен на българския граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Стрезимировци", съобщиха на сайта си от „Гранична полиция", позовавайки се на сръбските гранични власти. Интензивен е трафикът на товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево" и ГКПП „Лесово" на границата с Турция.

Във високите части на планините времето не е добро за туризъм поради силния вятър и ниските температури, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. От планинската служба съветват туристите да тръгват подготвени за зимни условия, да имат преценка за собствените си възможности и за планирания маршрут, както и да съобразяват това, че денят е къс и се стъмва рано.

Проходът Шипка в област Габрово е опесъчен, съобщиха от Областното пътно управление и призоваваха за внимателно шофиране. Проходът е обработен против заледяване, на места има участъци, на които ледът не се е разтопил напълно. Температурата във високата част на прохода е минус 10 градуса, сняг не е валял от 24 часа, допълниха от Областно пътно управление – Габрово.

Всички пътища в Монтанско са проходими при зимни условия, температурите в региона са от минус 15 до минус 5 градуса, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

Минимална температура от минус 10 градуса е измерена рано тази сутрин в Русе, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град. Областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от БТА, съобщи, че всички пътища в региона са проходими при зимни условия и са почистени до асфалт, 22 снегорина ги обработват срещу обледяване.

И днес остава в сила ограничението за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян. Пътищата в областта са проходими при зимни условия.

На двата старопланински прохода в област Стара Загора – Шипка и Хаинбоаз пътната настилка е заледена и обработена. На терен на Шипка има две машини, а на Хаинбоаз – една, които почистват и опесъчават, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Стара Загора.

В следващите дни се очаква затопляне, казаха от НИМХ. В средата на седмицата ще има затопляне и максималните температури в четвъртък ще достигат на места до 10-12 градуса. Утре облачността ще намалее до изясняване, а в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.