Тази сутрин е била най-студена от началото на зимата, очаква ни ново застудяване на 17 януари

2000
Минус 16 градуса са отчели термометрите в Кнежа тази сутрин.

Най-студеното утро от началото на зимата отчитат днес от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), като уточняват, че най-ниската температура тази сутрин е била минус 16,1 градуса и е измерена в Кнежа.

С ниски температури също тази сутрин са били в Разград и Чирпан - от минус 11,6 градуса, и в Гоце Делчев - от минус 11,5 градуса.

В София тази сутрин температурата е била минус 10,9 градуса.

Това са минималните за денонощието температури, отбелязват от НИМХ и допълват, че в 8:00 часа стойностите са били други и може да се видят на https://meteo.bg/meteoNow.

След кратко затопляне в следващите два-три дни, в периода 17-20 януари предстои ново застудяване, съобщават от НИМХ, цитирани от БТА.

