Кулата – Промахон е затворен за движение за камиони и в двете посоки

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон (Снимката е илюстративна) Снимка: Антоанета Маскръчка

Граничният преход "Кулата – Промахон" е затворен за движение за тежкотоварни автомобили и в двете посоки, видя репортер на БТА.

Водачите изчакват на място. В района на граничния преход има служители на "Гранична полиция". Към този момент в района няма опашка от чакащи камиони. На сайта на Главна дирекция "Гранична полиция" съобщават, че поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи. По информация от гръцките власти днес протестиращи гръцки фермери ще затворят за преминаване на товарни автомобили граничния преход „Промахон" и в двете посоки.

БТА припомня, че заради стачка на гръцките земеделци на 8 януари движението през прехода беше ограничено за тежкотоварни автомобили за 48 часа. Образува се километрична опашка. Стачката на гръцките земеделци започна на 3 декември.

