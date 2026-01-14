Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Пепа Стоева ни пише: “Изпращам рецепта за лучени ребърца - крехки и сочни, с аромат на лук - какво по-подходящо да е в тези зимни дни”.
ПРОДУКТИ
За 5 порции:
1,400 кг ребра
по 1 ч.л. сол, червен пипер и кимион
1/2 ч.л. черен пипер
3 глави лук
100 мл бяло вино
2 с.л. масло
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарязваме лука на полумесци. Приготвяме ребрата за печене, като ги поръсваме с с подправките. Слагаме и лука и хубаво ги разбъркваме и обтриваме. Прибавяме виното. Покриваме купата с ребрата с фолио за свежо съхранение (или найлонов плик) и прибираме в хладилник за поне 6-7 часа.
Загряваме фурната на 180 градуса. Изваждаме купата от хладилника и премахваме лука от ребрата. Намачкваме и намокряме с вода голям лист хартия за печене. Поставяме го в тавата за печене. Слагаме ребрата на един ред в единия му край и ги завиваме с другия края като пакет.
Покриваме тавата и с алуминиево фолио. Слагаме във фурната и печем на 180 градуса за 20 минути, след това за още час на 160 градуса.
Изваждаме, развиваме листовете фолио и хартия, а ребрата намазваме с маслото. Връщаме тавата във фурната за още 8-10 минути.