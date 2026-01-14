"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева ни пише: “Изпращам рецепта за лучени ребърца - крехки и сочни, с аромат на лук - какво по-подходящо да е в тези зимни дни”.

ПРОДУКТИ

За 5 порции:

1,400 кг ребра

по 1 ч.л. сол, червен пипер и кимион

1/2 ч.л. черен пипер

3 глави лук

100 мл бяло вино

2 с.л. масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме лука на полумесци. Приготвяме ребрата за печене, като ги поръсваме с с подправките. Слагаме и лука и хубаво ги разбъркваме и обтриваме. Прибавяме виното. Покриваме купата с ребрата с фолио за свежо съхранение (или найлонов плик) и прибираме в хладилник за поне 6-7 часа.

Загряваме фурната на 180 градуса. Изваждаме купата от хладилника и премахваме лука от ребрата. Намачкваме и намокряме с вода голям лист хартия за печене. Поставяме го в тавата за печене. Слагаме ребрата на един ред в единия му край и ги завиваме с другия края като пакет.

Покриваме тавата и с алуминиево фолио. Слагаме във фурната и печем на 180 градуса за 20 минути, след това за още час на 160 градуса.

Изваждаме, развиваме листовете фолио и хартия, а ребрата намазваме с маслото. Връщаме тавата във фурната за още 8-10 минути.