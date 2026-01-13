Спират водата в два ямболски квартала на 15 януари заради ремонт

Водоподаването в жилищните комплекси „Васил Левски“ и „Възраждане“ в Ямбол ще бъде прекъснато на 15 януари, от 8:30 до 17:00 часа. Причината е извършваната в момента там реконструкция на водопроводната мрежа, съобщиха от местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК).

Спирането на водата е заради предстоящо изграждане на водопроводни връзки по улиците „Козлодуй“ (вкл. жилищни блокове с номера 1 и 2), „Русе“, „Хан Омуртаг“ и „Изгрев“ (блокове с номера от 1 до 4). От ВиК – Ямбол призовават живеещите в района да осигурят безпрепятствен достъп и поднасят извинение за временните неудобства, съобщи БТА.

Започналата реконструкция е на стойност близо 992 хил. евро, като се извършва със средства на водоснабдителнонто дружество. Целта е да се поднови силно амортизираната мрежа, която е причина за чести аварии и значителни загуби на вода. Очаква се строително-монтажните работи да приключат до края на май тази година.