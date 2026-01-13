ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Италия ще връщат пари от пътните такси, ако има ...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22083473 www.24chasa.bg

Спират водата в два ямболски квартала на 15 януари заради ремонт

2116
Чешма

Водоподаването в жилищните комплекси „Васил Левски“ и „Възраждане“ в Ямбол ще бъде прекъснато на 15 януари, от 8:30 до 17:00 часа. Причината е извършваната в момента там реконструкция на водопроводната мрежа, съобщиха от местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК).

Спирането на водата е заради предстоящо изграждане на водопроводни връзки по улиците „Козлодуй“ (вкл. жилищни блокове с номера 1 и 2), „Русе“, „Хан Омуртаг“ и „Изгрев“ (блокове с номера от 1 до 4). От ВиК – Ямбол призовават живеещите в района да осигурят безпрепятствен достъп и поднасят извинение за временните неудобства, съобщи БТА. 

Започналата реконструкция е на стойност близо 992 хил. евро, като се извършва със средства на водоснабдителнонто дружество. Целта е да се поднови силно амортизираната мрежа, която е причина за чести аварии и значителни загуби на вода. Очаква се строително-монтажните работи да приключат до края на май тази година.

Чешма

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново