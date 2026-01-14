ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ескалатори на метростанция "Сердика" 2 не работят вече месец

Метростанция "Сердика" е препълнена с хора Снимка: Георги Палейков

Два от трите ескалатори на единия изход на метростанция "Сердика" 2 не работят от месец. Проблеми често има и на станция "Сердика".

Ескалаторите се обслужват с външна международна фирма. Тя е избрана с обществена поръчка. Санкционирана е няколко пъти по законов път. Гражданите имат право да недоволстват и "Метрополитен поднася своите извинения". От фирмата не дават срок кога ще оправят ескалаторите. Знаем, че доставката на частите отнема време, но проблемът е повече от месец и започва да се задълбочава, каза пред bTV Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен".

Пътниците на метрото пък стават все повече. Вече 450 хил. пътника го ползват всеки ден, а има и дни с 600 хил. 

Метростанция "Сердика" е препълнена с хора Снимка: Георги Палейков

