Кремен Георгиев: Еврото не вдига цената на парното, а изравнителните сметки няма да са фрапиращи

Еврото няма как да вдигне цената на парното и топлата вода, защото тя е определена от КЕВР още през юли миналата година. Сега цените само се превалутират. Това каза пред bTV Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.

Той очаква новата формула за сградна инсталация да бъде готова в края на този отоплителен сезон. Това е крайният срок и се надявам да е доста по-рано. европейският съд казва, че тя е непълна. За съжаление се получава парадокс, че колкото повече коефициенти се слагат, то тя става още по-непрозначна. Ще се вкарат още един-два коефициента, които отчитат дали тя е санирана, каза още той. По-голямо жилище плаща по-голяма сметка. Той не очаква хаос с изравнителните сметки и те нямало да бъдат фрапиращи.