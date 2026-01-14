ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Общо 22 снегопочистващи машини са били на терен през изминалата нощ на територията на област Стара Загора, предава БТА.

Към момента на двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз, пътните настилки са частично заледени и обработени, а на терен са по четири машини. Температурите са съответно минус пет и минус един градуса. Снеговалеж е имало през нощните часове. Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета.

Останалите машини са почиствали подбалканските пътища поради снеговалеж в общините Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Гурково.

Пътната настилка на автомагистрала „Тракия" от 156 до 208 километър е суха, а от 208 до 228 километър е мокра, уточниха от ОУП.

На другата магистрала в област Стара Загора - „Марица", пътят е сух.

Видимостта навсякъде е добра, а времето е облачно.

От ОУП призовават шофьорите за отговорно шофиране при зимни условия.

