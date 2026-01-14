"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 22 снегопочистващи машини са били на терен през изминалата нощ на територията на област Стара Загора, предава БТА.

Към момента на двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз, пътните настилки са частично заледени и обработени, а на терен са по четири машини. Температурите са съответно минус пет и минус един градуса. Снеговалеж е имало през нощните часове. Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета.

Останалите машини са почиствали подбалканските пътища поради снеговалеж в общините Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Гурково.

Пътната настилка на автомагистрала „Тракия" от 156 до 208 километър е суха, а от 208 до 228 километър е мокра, уточниха от ОУП.

На другата магистрала в област Стара Загора - „Марица", пътят е сух.

Видимостта навсякъде е добра, а времето е облачно.

От ОУП призовават шофьорите за отговорно шофиране при зимни условия.