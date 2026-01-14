Лоши са условията за туризъм в планините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лоши са атмосферните условия за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно и мъгливо със силен до бурен вятър във високите части. Температурите са от минус три до минус осем градуса.

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.