Ремонтът на Дунав мост при Русе продължава по график

Премахват се асфалтовите пластове и хидроизолацията в 320-метров участък в посока България

По график продължава основният ремонт на Дунав мост при Русе. През последната седмица са демонтирани мантинели и отводнители, премахнати са асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация в 320-метров участък в платното в посока България, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

В следващите дни в платното за България ще се изпълняват дейности по премахване на бордюрни елементи, стоманена плоча от тротоарни зони, ще започнат дейности свързани с подмяната на стоманобетонните пътни панели. Ще се извършва обработка на компрометирани повърхности предвидени за торкретиране.

Основният ремонт на Дунав мост ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.