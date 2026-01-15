ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22090333 www.24chasa.bg

Скумрия с доматен сос

2400

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам на читателите рецепта за вкусна скумрия с доматен сос”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ 

2 цели скумрии (достатъчни за 4 порции)

1 консерва домати (800 г)

1 глава кромид лук

сол

черен пипер

3-4 дафинови листа

олио

магданоз 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме и измиваме рибата. Разполовяваме по средата и подреждаме в тава върху кромид лук, нарязан на колелца, и няколко дафинови листа.

Поръсваме със сол и черен пипер и добавяме малко олио и консервата с домати. Запичаме на фурна за около 30-40 минути. Поръсваме с пресен магданоз. Тази риба е вкусна както топла, така и студена.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание