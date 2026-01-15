Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам на читателите рецепта за вкусна скумрия с доматен сос”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
2 цели скумрии (достатъчни за 4 порции)
1 консерва домати (800 г)
1 глава кромид лук
сол
черен пипер
3-4 дафинови листа
олио
магданоз
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме и измиваме рибата. Разполовяваме по средата и подреждаме в тава върху кромид лук, нарязан на колелца, и няколко дафинови листа.
Поръсваме със сол и черен пипер и добавяме малко олио и консервата с домати. Запичаме на фурна за около 30-40 минути. Поръсваме с пресен магданоз. Тази риба е вкусна както топла, така и студена.