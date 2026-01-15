"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам на читателите рецепта за вкусна скумрия с доматен сос”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

2 цели скумрии (достатъчни за 4 порции)

1 консерва домати (800 г)

1 глава кромид лук

сол

черен пипер

3-4 дафинови листа

олио

магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме и измиваме рибата. Разполовяваме по средата и подреждаме в тава върху кромид лук, нарязан на колелца, и няколко дафинови листа.

Поръсваме със сол и черен пипер и добавяме малко олио и консервата с домати. Запичаме на фурна за около 30-40 минути. Поръсваме с пресен магданоз. Тази риба е вкусна както топла, така и студена.