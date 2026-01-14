ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в...

Отпадна ограничението за движение на камиони с ремаркета през прохода Превала

2160
Прохода Превала. Снимка: Архив

Отпадна ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщи дежурният в Областно пътно управление - Смолян.

Забраната бе въведена на 10 януари заради усложнена зимна обстановка, обилен снеговалеж и извършване на снегопочистващи дейности в района. С цел осигуряване на безопасността на движението тогава бе ограничено преминаването на тежкотоварни превозни средства с ремаркета и полуремаркета.

Към момента пътната настилка е почистена и обработена, а условията позволяват нормалното движение на всички видове моторни превозни средства. Пътните власти призовават водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват със зимните условия в планинските участъци, информира БТА.

