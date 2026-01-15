ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Възможни са затруднения при преминаването през границите с Гърция

2196
Снимка: Архив

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно затруднение в преминаването през граничните пунктове със страната, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция". Към 17:00 ч. на 14 януари на всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства.

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили.

На границите със Сърбия, с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.

Снимка: Архив

