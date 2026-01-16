В банята детайлите никога не са „просто детайли “. Формата на смесителя, усещането на ръкохватката, цветът на покритието и дори начинът, по който тръгва водата, влияят едновременно на стила, удобството и разходите у дома. Точно тук се позиционира серията GROHE Plus – линия смесители, която залага на модерна дизайнерска посока (смесване на кръгли и прави геометрии), богати цветови възможности и технологии за по-отговорна употреба на топла вода.

Дизайн тенденция: „сблъсък“ на форми, който носи хармония

Дълго време баните следваха ясна логика: кръглите форми – по-класически и „меки“, квадратните – по-минималистични и модерни. Днес интериорът се движи в друга посока – дизайнерите комбинират геометрии, за да постигнат индивидуален характер.

При GROHE Plus това се вижда в характерната „lozenge“ (ромбоидна) геометрия – форма, която балансира между прецизността на правите линии и по-достъпното, „приятелско“ усещане на заоблените детайли. Според Патрик Шпек, лидер дизайн в LIXIL за EMENA региона, идеята е именно да се съчетаят чисти линии и омекотено усещане, така че продуктът да отговаря на съвременния вкус, но и да е удобен за ежедневна употреба.

Елегантен, осезателен контрол: архитектурен силует с характер

Дизайнът на GROHE Plus черпи вдъхновение от дъгата – форма, която съчетава сила и лекота. Комбинацията между извивките на кръга и чистите линии на куба създава отличим, архитектурен силует, подходящ за иновативни бани. Линията изразява точност, стабилност и контрол, но без да жертва комфорта – включително чрез, удобно заоблената ръкохватка, която „кани“ към употреба и е практична за натоварени пространства.

Една серия, много варианти: свобода на избор за всяка баня

GROHE Plus е планирана така, че да може да се използва в цялата баня, в различни размери и конфигурации – удобно, ако искате единна линия във всички зони около мивките.

Серията идва и с голям плюс за интериора: възможност за избор от GROHE Colors Collection – от класически Chrome до модерни „четкани“ покрития като Hard Graphite, Warm Sunset и Cool Sunrise. Това означава по-лесно съчетаване с плочки, аксесоари и мебели – независимо дали целите скандинавска лекота, индустриален характер или по-топла, „хотелска“ атмосфера.

За цялостен, последователен дизайн, GROHE Plus може да се комбинира с GROHE Essence Ceramic или GROHE Cube Ceramic – линии санитарен порцелан, които помагат банята да изглежда „завършена“, а не като сбор от отделни покупки.

Икономия без компромис: технологията „cold start“ срещу ненужната топла вода

Красивият продукт е важен, но в днешно време, все повече хора гледат и сметките. Затова GROHE Plus акцентира и върху устойчивите решения – най-вече чрез варианти с GROHE SilkMove ES (cold start технология).

Какво означава това на практика? При стандартни смесители често хващаме ръкохватката на смесителя „по навик“ в средна позиция и бойлерът/котелът започва да подгрява, дори когато не ни трябва топла вода (например за бързо измиване на ръце). При cold start в средна позиция тече само студена вода, което ограничава ненужното загряване и така подпомага по-отговорното потребление на енергия.

Някои модели имат и изтеглящ се (pull-out) или въртящ се чучур (swivel spout) – решение, което ускорява задачите около мивката и може да помогне да се „свърши работата“ с по-малко време и разход.

В свят, в който банята все по-често е лична „спа зона“, а не просто функционално помещение, GROHE Plus предлага рядко срещан баланс: авангарден силует и осезаем контрол, технологични решения за комфорт и по-отговорна употреба на ресурси – детайл, който се вижда, усеща и се изплаща всеки ден.