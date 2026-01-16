ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Друсани свински ребърца

2208

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам бърза и вкусна месна рецепта, подходяща за сезона”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ 

За 1 порция:

3 свински ребърца

2 стръка праз лук

подправки на вкус - чубрица, черен пипер, сладък или лют червен пипер, сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Измиваме добре свинските ребърца и ги овкусяваме с подправки на вкус.

Печем ги на скара или леко запържваме от двете страни.

Пресипваме ребърцата в подходящ съд с капак, прибавяме наситнения праз лук и още горещи ги раздрусваме няколко пъти.

Поднасяме ги горещи.

 

