Друсани свински ребърца

КОЙ ГОТВИ
“Предлагам бърза и вкусна месна рецепта, подходяща за сезона”, ни пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
За 1 порция:
3 свински ребърца
2 стръка праз лук
подправки на вкус - чубрица, черен пипер, сладък или лют червен пипер, сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме добре свинските ребърца и ги овкусяваме с подправки на вкус.
Печем ги на скара или леко запържваме от двете страни.
Пресипваме ребърцата в подходящ съд с капак, прибавяме наситнения праз лук и още горещи ги раздрусваме няколко пъти.
Поднасяме ги горещи.