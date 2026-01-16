През почивните дни: температурите само на юг над нулата, с дъжд и сняг

Минималните температури в населените места в петък ще бъдат от -3 до 2 градуса, по Черноморието - до 5 градуса. Край Дунав мъглите ще бъдат продължителни. Ще превалява сняг в северните райони, в южните - дъжд и сняг, с условия за поледици. През нощта снеговалежите ще спират - най-късно в Югозападна България. Максималните температури на север ще са от 2 до 6 градуса, на юг - от 6 до 11, по Черноморието дневни - до 5-6 градуса. За района на София минимална температура около -2 градуса, максимална - до 6-7. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще бъдат от -8 до -3 градуса, в Добруджа - до -11, по Черноморието - до -6/-4 градуса. През деня повече облаци ще има над западните и източните райони, със слаби снеговалежи в Югозападна България. Максималните температури на север ще са от -5 до 0 градуса, на юг - от 1 до 4, по Черноморието - до -1/ 1 градуса. За района на София минимална температура около -4 градуса, максимална - до 2-3 градуса. Вятърът над 2500 м ще бъде от север с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -8 до -5 градуса, а на 1500 м - от -1 до 3 градуса.

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от -9 до -3 градуса, в Добруджа - до -13, по Черноморието - до -7 градуса. През деня повече облаци ще има над западните райони и Добруджа. Преди обед слабо ще превалява сняг в Добруджа. Максималните температури на север ще са от -6 до -1 градуса, на юг - до 2, по Черноморието - до -4/-2 градуса. За района на София минимална температура около -5 градуса, максимална до 0-2 градуса.

В понеделник и вторник ще бъде студено, със слаби превалявания от сняг в югозападните и източните райони. Постепенно от югозапад облаците ще се уплътняват. В сряда и четвъртък се очакват интензивни снеговалежи в Южна България. Нова порция по-студен и влажен въздух ще прониква от север. Чувствително ще застудее. По пътните настилки в планинските райони ще има условия за поледици.

Каква е снежната покривка

Витоша, над 1800 м: от 40 до 60 см,

Рила, над 2000 м: от 30 до 40 см,

Пирин, над 2500 м: от 100 до 120 см,

Родопи, над 1900 м: от 20 до 30 см,

Западна Стара планина, над 1500 м: от 15 до 25 см,

Централна Стара планина, над 2000 м: от 70 до 90 см