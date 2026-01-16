ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и ветровито ще е на 16 януари

Днес минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около 0°.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3° - минус 2° в североизточните до 8°-10° в крайните югозападни райони, в София – около 8°, пише БТА. 

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1°-2° по северното крайбрежие до 7° по южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

