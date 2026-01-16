Почитаме честни вериги на св. ап. Петър

Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински. Св. свщмчк Дамаскин Габровски

Ирод Агрипа хвърлил апостол Петър в тъмница и мислел след Пасха да го изведе пред народа. Но същата нощ, както спял между двама войници, окован в две вериги, ангел господен го събудил. Станал, веригите паднали от него и ангелът го извел извън тъмницата. По-късно учениците успели да се сдобият с веригите и те били предавани през вековете на поколенията. Днес се отдава почит на страдалческия подвиг на апостол Петър.