ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мачадо даде на Тръмп медала си от Нобеловата награ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22100562 www.24chasa.bg

Почитаме честни вериги на св. ап. Петър

2556

Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински. Св. свщмчк Дамаскин Габровски

Ирод Агрипа хвърлил апостол Петър в тъмница и мислел след Пасха да го изведе пред народа. Но същата нощ, както спял между двама войници, окован в две вериги, ангел господен го събудил. Станал, веригите паднали от него и ангелът го извел извън тъмницата. По-късно учениците успели да се сдобият с веригите и те били предавани през вековете на поколенията. Днес се отдава почит на страдалческия подвиг на апостол Петър.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега