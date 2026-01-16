ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Днес до 14 часа шофьорите да внимават по пътя Симитли - Кресна, слагат нова маркировка

СНИМКА: Google Street View

Днес до 14 часа шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по път I -1 Симитли - Кресна /от км 396 до км 396/ поради полагане на пътна маркировка, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Google Street View

