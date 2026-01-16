ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22102351 www.24chasa.bg

Вижте къде в София няма да има вода на 19 януари

2840
Вода СНИМКА: Pixabay

На 19 януари (понеделник) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Президент Линкълн", ж.к. „Овча купел" 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бл. 1, бл. 2 и бл. 4, МБАЛ „Сердика", месарница „Партньори".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга до бл. 2.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода". 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Вода СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание