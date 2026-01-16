ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22102564 www.24chasa.bg

Възстановено е движението по път Перник - София при пътен възел "Даскалово"

560

Възстановено е движението по път Перник - София при пътън възел "Даскалово", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание