Временно движението по пътя Монтана - Враца в района на Монтана, посока Враца, е двупосочно в една лента

Временно движението по път I-1 Монтана - Враца в района на Монтана, посока Враца се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".