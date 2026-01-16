ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изобретиха "смарт сутиен" против изневяра, откопча...

Временно движението по пътя Монтана - Враца в района на Монтана, посока Враца, е двупосочно в една лента

Временно движението по път I-1 Монтана - Враца в района на Монтана, посока Враца се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

