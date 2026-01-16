ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията хвана стари познайници с амфетамини в До...

От 22 до 23 януари променят движението между 53-и и 54-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

От 8:30 ч. на 22 януари /четвъртък/ до 14:00 ч. на 23 януари /петък/ ще се променя организацията на движение между 53-и и 54-и км на АМ „Струма" в посока Благоевград за отстраняване на гаранционни дефекти по дилатационни фуги на съоръжение. При изпълнението на дейностите, ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

