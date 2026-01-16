АПИ: Изграждането на автомагистрала "Русе – Велико Търново" не е спряно

Във връзка с разпространена информация относно спиране на строителството на АМ „Русе – Велико Търново", Агенция „Пътна инфраструктура" прави следното уточнение: Изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново" не е спряно, като проектът се реализира поетапно, при стриктно спазване на законовите и техническите изисквания.

Участък 1 „Русе – Бяла" /от км 0+400 до км 40+640/ се изпълнява на инженеринг /проектиране и строителство/ от ДЗЗД „Хемус-16320". Техническият проект за участъка е изготвен и одобрен от Експертен съвет към АПИ. През октомври 2025 г. са приключили отчуждителните процедури. Предстои през следващия месец да бъде внесена проектната документация за одобрение и издаване на Разрешение за строеж, след което ще могат да стартират строително – монтажните работи.

Участък 2 „Обход на гр. Бяла /от км 40+640 до км 76+040/ също се изпълнява на инженеринг /проектиране и строителство/от ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО". Към момента в различни участъци от трасето се извършват строително – монтажни работи, като отстраняване на хумусния слой, изкопни работи, строителство на долното строене на виадукт, бетонови работи на подлез и надлез, изграждане на пътни връзки на пътен възел „Гара Бяла", изграждане на подходни пътища към съоръженията и др.

При подходящи метеорологични условия се предвижда изпълнение на опитни участъци.

И за двата участъка е възникнала необходимост от изменение на одобрения ПУП – парцеларен план, свързано с нови инженерни мрежи и несъответствия в местоположението на съществуващата техническа инфраструктура. В тази връзка са предприети действия за процедиране за изменение на одобрения ПУП – парцеларен план. Именно тези дейности са заложени обществената поръчка прекратената на 14 януари. Причината за прекратяването ѝ е, че постъпилите оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

Предприети за незабавни действия за обявяване на нова обществена поръчка и предстои нейното публикуване в кратки срокове.

Строително-монтажните работи продължават по директното трасе на магистралата в участък с дължина 36 км, включваща отсечката между 40-и и 76 км, както и обходът на гр. Бяла. Към настоящият момент прекратяването на обществената поръчка не влияе на сроковете за изпълнение на участък 1 и 2 от АМ „Русе – Велико Търново".