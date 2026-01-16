ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спират метрото между станции "Сливница" и "Обеля" до юли

Час пик в софийското метро след края на работния ден СНИМКА ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

В периода от 19 януари до 18 юли временно ще бъде преустановено движението на метровлаковете между метростанциите „Сливница" и „Обеля". Причината е строителството на разширение на метрото в кв. „Обеля", съобщават от Столична община.

За посочения период:

Метростанция „Сливница" ще бъде крайна за метролинии № 1 и № 4;

Метростанция „Обеля" ще бъде крайна за метролиния № 2.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път" по бул. „Панчо Владигеров" до метростанция „Сливница".

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки:

новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 „МС Обеля", разположени на бул. „Панчо Владигеров" на около 25 м от пешеходната пътека в двете посоки;

съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) „МС Сливница";

съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница";

двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1".

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 „МС Обеля" в посока кв. Иваняне.

