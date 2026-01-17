ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче

Възстановено е движението по път III-401 Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче СНИМКА: Архив АПИ

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".

Около 10:00 ч. в района стана тежка катастрофа, която отне живота на двама души. При челен удар между автомобил и камион на място загина 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола, а шофьорът ѝ – мъж на 55 години, почина по-късно в болница.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

Водачът на камиона е напуснал мястото на инцидента и се издирва от полицията.

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки.

